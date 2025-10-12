إعلان

النقل دهست الموتوسيكل.. مصرع مهندس زراعي في حادث بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:07 م 12/10/2025

دراجته النارية وسيارة نقل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


لقي مهندس زراعي مصرعه إثر حادث تصادم مروع بين دراجته النارية وسيارة نقل، بمنطقة آخر مساكن طابا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.


تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.


انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى مكان الحادث، وتبين أنه نتج عن اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل، ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية، مهندس زراعي، متأثرًا بإصاباته في موقع الحادث.


نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ على المركبتين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لبيان ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مهندس زراعي الموتوسيكل النقل حادث بالقليوبية

