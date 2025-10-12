4 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدرسة الكنانة اتجاه القاهرة، في نطاق محافظة القليوبية، حادث انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، يفيد بوقوع تصادم وانقلاب ميكروباص بموقع الحادث، حيث انتقلت قوة من مرور القليوبية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة عن الطريق.



كما تبين أن الحادث شاركت فيه 6 سيارات، بينها 4 سيارات تحمل لوحات معدنية تابعة لمحافظة القليوبية، وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ووجهت بسرعة بيان أسباب الحادث وملابساته.