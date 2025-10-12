إعلان

مصرع شاب وإصابة آخر صدمهما قطار في بنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:48 ص 12/10/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، أثناء عبورهما مزلقان السكك الحديدية بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان الواقعة.

وأكدت المعاينة الأولية والتحريات مصرع شاب وإصابة آخر نتيجة اصطدامهما بالقطار، ونقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

