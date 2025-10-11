‬لليوم الرابع.. الإسماعيلية تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



تواصلت، اليوم السبت، أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، لليوم الرابع على التوالي، داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية كل من المستشار وائل أبو شادي والمستشار رشاد بهجت، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير العملية بسهولة وانتظام.

وشهدت اللجنة إقبالًا متزايدًا من الراغبين في الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين بأوراقهم حتى اليوم 25 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 3 سيدات، وذلك على مستوى الدوائر الثلاث بالمحافظة.

وتستقبل اللجنة طلبات الترشح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الساعة الثانية ظهرًا، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، الصادر برئاسة القاضي حازم بدوي بشأن مواعيد وإجراءات الترشح.

وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس اللجنة، حرص اللجنة على توفير كافة التسهيلات للمرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وشددت اللجنة على ضرورة استيفاء جميع المستندات القانونية المطلوبة، والتي تشمل: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية بأحد البنوك أو البريد المصري.

وتجري أعمال اللجنة وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية لتأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الدخول والخروج، في إطار الاستعداد لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، الذي يحظى بمتابعة واهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمحافظة.