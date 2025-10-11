حفرة غامضة بعمق 15 مترًا في قنا.. وشكوك حول التنقيب عن الآثار

قنا - عبدالرحمن القرشي:



شهدت قرية الميات التابعة لقرية أبومناع شرق بمركز دشنا في محافظة قنا، واقعة غامضة، بعد أن عثرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات، على حفرة عميقة يصل عمقها إلى نحو 15 مترًا، يُرجح أنها كانت تُستخدم في أعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار.

وخلال الحملة التي استهدفت إزالة التعديات على الأراضي داخل نطاق القرية، فوجئت اللجنة بوجود الحفرة، فتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى الموقع، وقررت ردمها بشكل عاجل لمنع أي مخاطر محتملة أو استغلالها في أعمال مخالفة للقانون.

وتُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.