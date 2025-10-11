"مصر الخير" تسدد مصروفات وإقامة 355 طالبًا بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالجهود الرائدة التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتلبية احتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب بكليات جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية، من خلال سداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية لـ 355 طالبًا وطالبة، بمبلغ إجمالي وصل إلى 479 ألف جنيه.

وأكد المحافظ على أهمية الدور المجتمعي والتنموي لمثل هذه المؤسسات، ومن بينها مؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس الأمناء، وبإشراف الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية للمواطنين، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وإعانات فورية.

وقال الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن مؤسسة مصر الخير تقوم من خلال قسم "أبن السبيل" بسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين غير القادرين، حيث تم تخصيص: لطلاب جامعة أسوان: مبلغ 374 ألف جنيه، تشمل سداد المصروفات الدراسية لـ 200 طالب وطالبة بمبلغ 214 ألف جنيه، وسداد مصروفات الإقامة لـ 50 طالبًا وطالبة بمبلغ 160 ألف جنيه.

أما لطالبات كلية البنات الأزهرية بأسوان: مبلغ 105 ألف جنيه، تشمل سداد المصروفات الدراسية لـ 75 طالبة بمبلغ 54 ألف جنيه، وسداد مصروفات الإقامة لـ 30 طالبة بمبلغ 51 ألف جنيه.