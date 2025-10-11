مذبحة بطلها أستاذ جامعي.. التفاصيل الكاملة لجريمة قتل هزت الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة مأسوية هزت محافظة الأقصر، الجمعة، حيث أقدم أستاذ جامعي بمشاركة شقيقيه على قتل ثلاثة من أبناء أخواتهم البنات، نتيجة خلافات طويلة الأمد حول الميراث والثأر.

وأوضحت التحريات، أن الواقعة الأولى شهدت مقتل محامي داخل منزله بمنطقة أرمنت الحيط، حيث قام المتهم الرئيسي «أ.م.ا»، أستاذ جامعي، بالتعاون مع شقيقيه المزارعين، بإطلاق النار على ابن شقيقتهم المحامي «م.م.ر»، 30 عامًا، فأودت الرصاصة بحياته، في خضم نزاع قديم حول تقسيم الميراث وأرض زراعية، إلى جانب خلافات عائلية تحمل طابع الثأر.

وفي الواقعة الثانية، انتقل الجناة إلى منزل مجاور بمنطقة البقالة، تقيم فيه فتاتان يتيمتان، أبناء شقيقتهم، تعيشان بمفردهما منذ وفاة والدتهما، وأطلقوا النار عليهما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن دوافع الجرائم كانت الانتقام، نتيجة خلافات مستمرة حول الميراث والأراضي الزراعية، ما تسبب في تصاعد التوتر بين الجناة والضحايا.