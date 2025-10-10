منذ إنشائها.. وحدة الحساسية والمناعة بصدر الزقازيق تخدم 9 آلاف مريض

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية للمواطنين ودعم محور "الاستثمار في صحة الإنسان".

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وحدة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر الزقازيق تُعد من أحدث وأندر الوحدات التخصصية على مستوى المحافظة، حيث تقدم اختبارات حساسية للصدر والأنف والجلد والطعام لتحديد أسباب الحساسية، إلى جانب برامج علاجية وأمصال للمرضى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوحدة استقبلت منذ إنشائها في يوليو 2023 نحو 9 آلاف حالة، وتم إجراء 1600 اختبار حساسية، وتقديم 5500 مصل لعلاج الحالات المزمنة، مما يعكس دور الوحدة الكبير في تحسين مستوى الرعاية الصحية التخصصية بالشرقية.