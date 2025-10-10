السيطرة على حريق داخل شونة بصل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شونة بصل بمدينة قها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في شونة بصل تقع بالقرب من طريق بنها الحر على مساحة تُقدّر بنحو 3 قراريط.

وانتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، ونجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء الشونة أو المناطق المجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اقتصر على جزء محدود من الشونة ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقع