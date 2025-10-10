وسط إقبال ملحوظ.. بدء التصويت في انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، بالتزامن مع الانتخابات العامة للنقابة على مستوى الجمهورية، وسط إقبال ملحوظ من الأطباء الناخبين.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا).

ويُطلب من الطبيب الناخب اختيار 3 مرشحين فقط في كل ورقة انتخابية ضمن صندوق مخصص للنقابة الفرعية، إلى جانب صندوق آخر للنقابة العامة، وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

- انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية

تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في جميع المحافظات وسط أجواء من الترقب والمنافسة، حيث يتوجه أكثر من 270 ألف طبيب إلى صناديق الاقتراع في 27 محافظة لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتُجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، بواقع 3 مقاعد للأطباء فوق السن، و3 للأطباء تحت السن، و6 لممثلي القطاعات الجغرافية المختلفة.

وحُسم مقعدان بالتزكية قبل بدء التصويت، وهما:

مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد.

مقعد منطقة جنوب الصعيد للدكتور مصطفى هاشم.

لتبقى المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية بالنقابة العامة.

أما على مستوى النقابات الفرعية، فقد تم حسم 28 مقعدًا بالتزكية في 6 محافظات هي: مطروح، السويس، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، والفيوم، بينما تشهد باقي المحافظات منافسات قوية تعكس اهتمام الأطباء بتفعيل دورهم النقابي والمشاركة في صنع القرار المهني.

- إجراءات التصويت والفرز

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها غلق الصناديق وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع.