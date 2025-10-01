ألقت مخلفات بترولية في الترعة.. التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية (صور)

انطلاق فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية الدورة الـ29

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجح حي العامرية أول بالإسكندرية في ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بترولية في إحدى الترع، ما يهدد البيئة ويسبب التلوث.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجه بتكثيف الجهود للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.

ورصد مسؤولو حي العامرية أول أثناء المرور الميداني سيارة محملة بمخلفات بترولية تلقيها في المجاري المائية.

وقررت إنجي فتحي، رئيس حي العامرية أول، التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها المادة 2 من قانون 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المجاري المائية.