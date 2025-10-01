إعلان

ألقت مخلفات بترولية في الترعة.. التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:32 م 01/10/2025
    التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية
    التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية
    التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية
    التحفظ على سيارة نقل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجح حي العامرية أول بالإسكندرية في ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بترولية في إحدى الترع، ما يهدد البيئة ويسبب التلوث.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجه بتكثيف الجهود للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين.

ورصد مسؤولو حي العامرية أول أثناء المرور الميداني سيارة محملة بمخلفات بترولية تلقيها في المجاري المائية.

وقررت إنجي فتحي، رئيس حي العامرية أول، التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها المادة 2 من قانون 48 لسنة 1982 بشأن الصرف على المجاري المائية.

التحفظ على سيارة نقل مخلفات بترولية في الترعة ضبط سيارة تقوم بإلقاء مخلفات بترولية محافظ الإسكندرية

