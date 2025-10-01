محافظة الإسماعيلية تعلن عن فتح باب التطوع لمهرجان الفنون الشعبية 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن فتح باب القبول للمتطوعين من شباب المحافظة من الجنسين، للمشاركة في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر 2025.

ويشترط للالتحاق بالتطوع ألا يقل السن عن 18 عامًا، التفرغ التام خلال فترة المهرجان، إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وحسن المظهر والسلوك.

وأكدت المحافظة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم وحتى 10 أكتوبر 2025، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك. وستقوم إدارة السياحة بعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين المستوفين للشروط، مع التواصل معهم هاتفيًا لتحديد موعد المقابلة.

يُذكر أن المهرجان يعد واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تستضيفها الإسماعيلية، حيث يشارك به فرق فنون شعبية من مختلف دول العالم، ويتيح للشباب فرصة مميزة للتطوع والمشاركة في حدث دولي يعكس صورة مصر الحضارية والثقافية.

رابط تعبئة الاستمارة: اضغط هنا