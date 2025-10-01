انطلاق المرحلة الثانية لمشروع البنية التحتية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أطلق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية بالمحافظة، وذلك بتمويل ألماني، وبالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة إفوا دادزي آرثر، مدير مشروع CBUID II بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق لهما.

ويموَّل المشروع من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وينفَّذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ مصر"، ويستهدف تعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بما تحقق في المرحلة الأولى بمنطقة أبوقير، والتي شملت تطوير وحدة صحة أبوقير، وإنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبوقير العام، إلى جانب تطوير مدرسة الشهيد محمد رمضان.

وأضاف المحافظ أنه جرى اختيار منطقتي كرموز بحي غرب واللبان بحي الجمرك لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك وفقًا لمعايير تراعي حجم المستفيدين، وافتقار تلك المناطق للخدمات الأساسية، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية.

وأشارت المهندسة إفوا دادزي إلى أن المرحلة الأولى أرست قاعدة صلبة للتنمية الحضرية، وعززت القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وهو ما انعكس في إنجازات ملموسة أثرت إيجابًا على حياة المواطنين في منطقة أبوقير.

وأكدت المهندسة إفوا دادزي، أن المرحلة الثانية تنطلق برؤية أوضح وطموح أكبر، بهدف توسيع نطاق التأثير، وتطوير مساحات حضرية متكاملة تتسم بالشمولية والمرونة والاستدامة.

وأجرى وفد الصندوق والوكالة جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع بنطاق حي الجمرك وحي غرب، تضمنت مستشفى الملكة نازلي للأطفال، وأسواق المنشية، ومنطقة كرموز، وعمود السواري، ومستشفى صدر كوم الشقافة، ومستشفى فوزي معاذ، ومدرسة كرموز، ومساكن وابور الجاز، لمتابعة الأوضاع والوقوف على احتياجات المناطق المستهدفة بالتطوير.