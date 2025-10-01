بطعنة غادرة.. مقتل شاب في مشاجرة بكفر شبين بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته البالغة إثر طعنة نافذة خلال مشاجرة مع شقيقين، ليسدل الستار على جريمة هزّت مشاعر الأهالي.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بمصرع شاب على يد شقيقين بقرية كفر شبين.

وتبين بالفحص أن المجني عليه يُدعى حامد أحمد (39 عامًا)، متزوج ولديه طفلان، وقد تدخل في مشاجرة نشبت بين المتهمين وأبناء عمومته، عقب ضبط أحدهما متلبسًا بسرقة داخل منزل العائلة.

وخلال محاولته تهدئة الموقف ومناشدة المتهم بالكف عن التشاجر قائلاً: "بلاش خناق.. عيب اللي أخوك عمله"، باغته المتهم بطعنة نافذة في البطن بمطواة، تسببت في قطع بالشريان والمعدة، ما أدى إلى دخوله المستشفى في حالة حرجة، حيث ظل يتلقى العلاج لمدة أسبوع قبل أن يلقى مصرعه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهمين، حيث جرى التحفظ عليهما وعرضهما على جهات التحقيق، التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة القضية.

وشيّع أهالي القرية جثمان الضحية في جنازة مهيبة غلب عليها الحزن، وسط دعوات بالرحمة له، وبالصبر والسلوان لزوجته وطفليه بعد أن فقدا السند.