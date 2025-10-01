تفاصيل جديدة حول حادث طلاب جامعة الجلالة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد محور 30 يونيو صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم أسفر عن مصرع 3 طلاب وإصابة 3 آخرين من طلاب جامعة الجلالة، وذلك أثناء توجههم إلى الجامعة قادمين من محال إقامتهم في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

وقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص كانت تقل الطلاب بسيارة نقل ثقيلة أعلى المحور، مما أدى لوقوع الخسائر البشرية بين الركاب.

أكد سائقون بمدينة دسوق في كفر الشيخ لـ"مصراوي"، أن سيارة الميكروباص التي تعرضت للحادث تعمل بنظام الرحلات "القومسيون" ومسقط رأسها قرية الطايفة بمركز كفر الشيخ، وتحركت من مدينة دسوق فجر اليوم بعد تحميل الطلاب.

المتوفون هم: أحمد السيد جمال السيد عبدالعظيم (طالب بطب أسنان)، صلاح حمدي محمد أمين، كلاهما يقيم بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد إبراهيم السيد عتيبة (طالب بالعلاج الطبيعي)، يقيم بقرية كفر الشيخ حسن التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

بينما ضمت قائمة المصابين: أسماء محمد عرفة (20 سنة)، تعاني من كدمات وسحجات، وعبد الله إبراهيم رزق (20 سنة)، يعاني من اشتباه كسور وكدمات وسحجات، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث الأليم الذي أنهى حياة ثلاثة طلاب قبل وصولهم إلى مقاعد الدراسة.