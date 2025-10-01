فحص 41369 تلميذا ضد سوء التغذية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:



أعلن الدكتور محمد محروس، مدير عام منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملة لفحص تلاميذ المدارس المرحلة الابتدائية ضد أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والتقزم.



أكد محروس، أن الحملة تستهدف فحص 41 الف و 369 تلميذا على مستوى جميع مدارس المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة وقراها بواقع 25 الف تلميذا في الريف و 16 الف و 369 تلميذا في الحضر بجميع المدارس.

وأضاف محروس، أن الحملة ستنطلق يوم 11 أكتوبر الجاري من خلال فرق الفحص التابعة لمنطقة التأمين الصحي بالمحافظة وتحديد التلميذ المصابين بهذه الأمراض تمهيدا لرصف العلاج اللازم بعد موافقة ولي الأمر.

لفت محروس، إلى أن تلاميذ المحافظة جرى رصد انتشار مرض الأنيميا بينهم من خلال فرق الفحص التابعة للمنطقة ومن خلال تقارير الفحص للقوافل الطبية التي تزور المحافظة الفترات الأخيرة مما استدعى توجيه محافظ الإقليم لقطاع الصحة والمنطقة بالتعاون مع خبراء تغذية لإعداد وضع تصور ومخطط لوجبة التغذية المدرسية لتحتوي على العناصر التي يحتاجها التلاميذ لتقليل هذا المرض وبما تساعده على التحصيل المدرسي بالشكل الكامل.

وأوضح مدير منطقة التأمين بالوادي الجديد، أن الثقافة الغذائية الحالية لدى أولياء الأمور هي السبب الرئيسي وراء إصابة التلاميذ بالأنيميا بالرغم من أن المحافظة مشهور بزراعة التمور والذي يحتوي على نسب عالية من الحديد إلا أن الاعتماد على الوجبات الجاهزة والإفراط في تناول الغذائيات بسبب ثقافة الغذاء لدى البعض من أولياء الأمور تسبب في ظهور الأنيميا والسمنة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية.





