محافظات - مصراوي:

تحول خلاف بين زوجين إلى مشهد دموي مروع في منطقة سكة زفتى بدائرة قسم ثانِ المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعدما أقدم زوج غاضب على الاعتداء بوحشية على زوجته داخل منزل عائلتها، مستخدمًا أداة حادة "كتر" في محاولة انتقامية مأساوية.

الضحية، وتُدعى "إيمان"، وصلت إلى مستشفى المحلة العام في حالة حرجة، تحمل جروحًا قطعية عميقة ومتفرقة في جسدها، لتبدأ معها فصول جريمة سببها الرئيسي هو رفضها العودة إلى منزل الزوجية ورفعها قضايا طلاق ونفقة ضد زوجها.

بدأت القصة عندما توجه الزوج إلى منزل والدة زوجته، حيث تقيم "إيمان" بعد تركها منزل الزوجية، وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية بينهما إلى هجوم دموي مفاجئ، حيث أخرج الزوج أداة حادة "كتر"، وهي أداة قطع حادة وخطيرة، وانهال بها على زوجته دون رحمة، ما أسفر عن إصابات بالغة، شملت جروحًا قطعية عميقة في مناطق متفرقة وحساسة من الجسد مثل: الوجه، والصدر، والذراع، والبطن.

احتاجت الزوجة إلى أكثر من 30 غرزة جراحية لخياطة الجروح العميقة التي لحقت بها، كما تعرضت لـكسر في الذراع بعد محاولتها اليائسة للدفاع عن نفسها ضد سيل الطعنات.

وكشفت التحريات أن دافع الزوج للانتقام بهذه الطريقة كان الخلافات الأسرية الحادة ورفض الزوجة التام للعودة، وتصعيدها للموقف برفع قضايا طلاق ونفقة لإنهاء العلاقة رسميًا.

وبعد الكشف عن الجاني، وجه العقيد أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائي بسمنود والمحلة، بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد عيد، رئيس مباحث قسم ثان المحلة، من القبض على الزوج واقتياده إلى ديوان القسم.

يجري حاليًا عرض المتهم على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، بينما تتلقى الزوجة العلاج اللازم في محاولة للتعافي من جروحها التي تخطت الثلاثين غرزة، لتبقى هذه الجريمة شاهدة على عنف نهاية الخلافات الزوجية.







