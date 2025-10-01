بالأسماء.. إصابة 11 عاملًا زراعيًا في سقوط تروسيكل داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصًا اليوم الأربعاء، إثر انقلاب تروسيكل محمل بالعمالة الزراعية بمياه ترعة بنطاق مركز أبو المطامير، أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لموقع الحادث وتمكنت القوات من انتشال التروسيكل من المجرى المائي، وتبين إصابة كل من: عبد المنعم عمرو عوض 15 عامًا، محمد حامد سليمان 15 عامًا، ملك عرفات إبراهيم 16 عامًا، مصطفى شعبان محمد 18 عامًا، عبد الرحيم رمضان عباس 20 عامًا، إسراء رمضان عباس 22 عامًا، مريم عطية حسين 27 عامًا، منصور عبد المالك حمودة 44 عامًا، أحمد مفتاح مبروك 17 عامًا، مصطفى محمد عبد المجيد 18 عامًا، محمود سعد محمد 17 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

نقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.