لهذا السبب.. انقطاع التيار الكهربائي 3 ساعات في 12 قرية بكفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي اليوم عن 12 قرية ومنطقة من المناطق التابعة لقطاع كهرباء كفر الشيخ لمدة 3 ساعات نظرًا لإجراء أعمال الصيانة.

ووفقا لبيان صادر عن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، حددت الشركة المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وهم: "المنشة الشرقية، وتوابعها، والمنشة الغربية وتوابعها بقرى شرق كفر الشيخ، وقرية لاصيفر البرية، والبحري وتوابعها بمركز سيدي سالم".

كما سيتم قطع التيار عن: "قرية الكوم الطويل وتوابعها بمركز بيلا، وقرية السالمية وتوابعها بمركز فوه، وفصل تربيعة عزبة العرب (20 أمبير) بقرى شرق كفر الشيخ، وقرية السبايعة وتوابعها بمركز البرلس، وقرى الحصفة، ودومة، وابوشبانة، والعريان بمركز الرياض".