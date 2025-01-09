للحد من الحوادث في محور المحمودية.. قرارات عاجلة من محافظ الإسكندرية | التفاصيل

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارًا بتخفيض سرعة السير على محور المحمودية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين للحد من الحوادث، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتضمن القرار الأول من نوعه منذ افتتاح المحور تخفيض سرعة السير على طريق محور المحمودية "شريان الأمل" من 90 كم/ساعة إلى 70 كم/ساعة فقط.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، قرر المحافظ إنشاء إشارات مرورية لعبور المشاة في بعض المناطق، بدءًا من شهر يناير الجاري، وفقًا للرؤية المرورية لتقليل نسبة الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المرور لزيادة أعمال الإنارة على طول محور المحمودية أثناء الفترة الليلية، بالإضافة إلى تكثيف التمركزات المرورية على طول المحور، خاصة في المناطق الأكثر ازدحامًا.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين من سكان المناطق القريبة من محور المحمودية استخدام كباري المشاة المتواجدة بطول المحور حرصًا على سلامتهم، في إطار الحد من الحوادث.

يشار إلى أن طريق محور المحمودية قد جرى إنشاؤه ليكون شريانًا مروريًا حُرًا وبديلًا ثالثًا للحد من التكدس المروري في طريقي الكورنيش وأبو قير، خاصة مع إيقاف قطار أبو قير.