قنصل الصين بالإسكندرية: علاقاتنا مع مصر أصبحت نموذجًا للتعاون والمنفعة المتبادلة -صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية "يانغ يي"، عمق العلاقات بين مصر والصين؛ مشيرا إلى أن عام 2024 شهد تطورا كبيرا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال "يي" في لقاء صحفي عقده، اليوم الخميس، بمقر قنصلية الصين بالإسكندرية؛ بحضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية؛ إنه في ظل الظروف الجديدة؛ فإن بناء علاقات أعمق وأكثر تقدمًا وأكثر شمولًا بين الصين ومصر يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.

وأضاف أن الصداقة التقليدية بين الصين ومصر تزدهر بحيوية جديدة في العصر الجديد، وأصبحت نموذجًا للتضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة بين الدول النامية.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ أوليا اهتمامًا مشتركًا للتعاون على مدار 10 سنوات؛ وقادا العلاقات للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر؛ وقد أثمرت هذه الشراكة نتائج تعكس مستوى عالٍ من الثقة السياسية المتبادلة، وتعاونًا عمليًا غنيًا، وتنسيقًا دوليًا وثيقًا، مما يبرز المستوى العالي والطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية.

وتحدث قنصل الصين عن العلاقات مع محافظة الإسكندرية مؤكدا أنها تحظى باهتمام كبير من قِبَل القادة الصينيين والسفارة والقنصلية الصينية في مصر، وكذلك القادة المحليين والشركات الكبرى في الصين.

وتابع أن الإسكندرية تربطها علاقات صداقة مع مدينة شنغهاي ومقاطعة قوانغدونغ الصينية، كما أقامت علاقات صداقة مبدئية مع مقاطعة شاندونغ ومدينة تشينغداو. وقد وقّع ميناء الإسكندرية اتفاقيات شراكة مع ميناء تشينغداو وميناء قوانغتشو.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي، زارت وفود من هذه المقاطعات والمدن الإسكندرية لتعميق التعاون وتعزيز الشراكات العملية؛ كما عززت المؤسسات التعليمية الصينية التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة فاروس، وجامعة الإسكندرية، خاصة في مجالات تعليم اللغة الصينية والتدريب؛ ومؤخرًا زار مدرسة الإسكندرية المشتركة الرسمية للغات ومدرسة هدى شعراوي الثانوية، حيث تم افتتاح دورات لتعليم اللغة الصينية في هاتين المدرستين.

وأوضح أن التعاون الثقافي بين الصين ومؤسسات الإسكندرية مثل المكتبة والمتحف اليوناني الروماني والمتحف الوطني وقلعة قايتباي شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا، حيث قدّم مركز الإبداع بفوجيان عرضًا ناجحًا في الإسكندرية، مبينا أنه في خلال شهر من الآن، ستستضيف دار أوبرا الإسكندرية عرضين فنيين صينيين على مستوى عالٍ.

من جانبه ثمن رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، جهود القنصلية الصينية بالإسكندرية في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين؛ لافتا إلى أن التعاون بين مصر والصين وصل إلى مرحلة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن التفاهم والصداقة بين رئيسي البلدين ساهمت في تعزيز الشراكات على كافة المستويات والتي أثمرت عن دخول المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر وتكللت بانضمام مصر لدول مجموعة بريكس بما سيعزز من دفع عجلة التنمية.