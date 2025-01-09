"غدر بصديقه بسبب موتوسيكل".. خباز الشرقية ينتظر الإعدام بتهمة قتل عامل دليفري

الشرقية - ياسمين عزت:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على خباز أنهى حياة عامل دليفري بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وذلك لخلافات بينهما على إصلاح دراجة نارية أتلفها المتهم.

وفي جلسة سابقة أحالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب، أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث القضية رقم 4601 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2561 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "حميدو م ح ذ" 22 عاما، فران، و"عمار ر ا" طالب، و"محمد ا ا" سائق، و"معاذ. ع" طالب"، إلى محكمة جنايات الزقازيق، وذلك للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإنهاء حياة المجني عليه "محمد و" عامل دليفري مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، عدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المتهم المدعو "حميدو.م.ح 22 عاما وفق ما جاء في أمر الإحالة، بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه المدعو محمد وليد 21 عاما مقيم بالزقازيق وكان يعمل سائق دليفري، وكان المتهم دبر لجريمته واستخدم سلاحا ناريا في جريمته وصوبه على المجني عليه وأنهى حياته عمدا مع سبق الإصرار والترصد.