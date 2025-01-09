مصرع سائق في حادث تصادم سيارتين نقل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه، في حادث تصادم سيارتين نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بالطريق الصحراوي الشرقي، وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة "محمد. ع" 46 عامًا سائق اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لاصطدامها من الخلف بسيارة نقل بمقطورة محملة قيادة "رمضان. ش" 31 عامًا سائق.



نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى، الذى نُقل إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.