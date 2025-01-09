ارتفاع ضحايا حادث تصادم شبين الكوم في المنوفية لـ3 وفيات و7 مصابين- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد مصدر طبي في صحة المنوفية، وفاة الشاب "شحته خطاب"، أحد مُصابي حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك على طريق "كفر طنبدي- شبين الكوم" مساء الأربعاء.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه بوفاة الشاب "شحته خطاب"، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 حالات والمصابين إلى 7.

كان الحادث قد أسفر مُسبقًا عن مصرع كلً من "خالد.ا.ش" 21 عامًا من قرية البتانون بشبين الكوم، و"زينب.س.م" 45 عامًا من قرية طنبدي بشبين الكوم، وأصيب كذلك في الحادث 8 حالات آخرين.

وقد خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب تداول مقطع فيديو يرصد لحظة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وتوكتوك على طريق فرعي بشبين الكوم، بعدما فقد قائد المركبة السيطرة عليها.