99.80% نسبة استجابة وتعامل صحة جنوب سيناء مع منظومة الشكاوى الحكومية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى الاستجابة والتعامل مع 99.80% من الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين التابعة للمديرية خلال العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتيسير سبل التواصل مع المواطن، وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى قطاعات الدولة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال عام 2023 الانتهاء من 152 شكوى بنسبة إنجاز 100%، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لمكتب خدمة المواطنين خلال عام 2024 بلغ 184 شكوى، جرى الانتهاء من فحص 183 شكوى، وجاري العمل على حل شكوى واحدة.

وأكد أنه يجري التنسيق الدوري بين وزارة الصحة، والمحافظة، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أنه يجري العمل بشكل دائم على خفض المدة الزمنية للرد على الشكاوى والتعامل معها، حرصًا على رفع معدلات رضا المواطنين، إضافة إلى التعاون الدائم والفعال بين إدارات خدمة المواطنين وبين الإدارات التابعة للمديرية، وتنظيم دورات تدريبية كل ثلاث أشهر، وذلك حرصا من مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بما يخدم المنظومة الصحية، ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصري، وصقل مهارات العاملين في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ولفت إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال: البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/ Default.aspx ، أو تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى، والتسجيل برقم سري يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة، أو الخط الساخن الثابت برقم 16528 ، والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقي الشكاوى، أو البريد الإلكتروني info@shakwa.eg، أو تطبيق "في خدمتك" على الهواتف الذكية QR Code .







