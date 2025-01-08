بعد قليل.. زاهي حواس يُعلن عن كشف أثري جديد في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

يعقد زاهي حواس، عالم الآثار الشهير، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، للإعلان عن اكتشاف أثري جديد بجوار معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي بالأقصر.

وقالت مصادر، إن الاكتشاف الجديد يضم مجموعة من التوابيت المزخرفة، ولوحات حجرية تحمل نقوشًا دينية، بالإضافة إلى قطع أثرية تُبرز تفاصيل الحياة اليومية في عصر الأسرة الثامنة عشر.

وتعد هذه الاكتشافات مصدرًا علميًا جديدًا لفهم تطور العقائد الجنائزية وفنون النحت والنقش في الدولة الحديثة، مما يتيح الفرصة لدراسة التغيرات الاجتماعية والدينية في تلك الفترة، ويساعد على رسم صورة أكثر شمولية عن الحضارة المصرية القديمة.