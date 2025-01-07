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محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد

11:31 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (2)
  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (5)
  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ بني سويف يشارك أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس فرحتهم بعيد الميلاد (4)
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بني سويف-حمدي سليمان:

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، على زيارة دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة لنزلاء الدار من الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في تقليد لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار في مثل تلك المناسبات السعيدة.

تقدم المحافظ بالتهنئة للأطفال والقائمين على الدار، وداعب الأطفال الذين التفوا حول المحافظ لالتقاط بعض الصور التذكارية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب، والأغاني الوطنية التي تعكس حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية، مطالبا إياهم بالاستعداد الجيد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عطلة العيد.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، و اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور رأفت عبد الرحمن السمان وكيل وزارة التضامن، و علي يوسف رئيس المدينة.

محافظ بني سويف أطفال دار صديقات الكتاب المُقدّس عيد الميلاد الدكتور محمد هاني غنيم
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