العثور على جثة شاب في مجرى مائي جنوبي الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي قرية الحميدات التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، على جثة شاب في مجرى مائي وسط الزراعات، وتم إبلاغ الجهات المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "هيثم.م" (30 عامًا)، من قرية الهنادي، طافية على مياه مجرى مائي وسط الزراعات بقرية الحميدات شرق. تم إبلاغ الشرطة والجهات المعنية على الفور.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة. كما تم إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة قبل استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه في مسقط رأسه بالهنادي.