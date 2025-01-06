جثة و5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الدولي في نطاق مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل مع أخرى "سرفيس"، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، وأزيلت آثار الحادث من الطريق.

نقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.