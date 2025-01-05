شيخ الأزهر يشيد بكفاح السيدة زينب الشربيني ويعد بوظيفة لابنها بعد التخرج (صور)

كتب - محمود عجمي ورامي القناوي:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، الأم المثالية، التي تحولت إلى رمز للكفاح بفضل دعمها غير المحدود لابنها "عبد المنعم"، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية في دمياط، والذي يعاني من مرض "الجسم الزجاجي".

وأشادت السيدة زينب بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدة شعورها الكبير بالامتنان بعد تواصل مشيخة الأزهر معها عقب ظهورها في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، حيث روت قصتها مع ابنها وكيف كانت تحمله يوميًا على كتفيها لتوصيله إلى كليته في دمياط.

خلال اللقاء، أبدى شيخ الأزهر إعجابه بكفاحها، وقال لابنها عبدالمنعم: "أنا عايزك تتجدعن وتخلص دراستك في كليتك، وأنا ماليش بركة إلا أنت". كما وعده بوظيفة بعد التخرج.

وفي لحظة مؤثرة، قام شيخ الأزهر بإهداء عبدالمنعم دراجة نارية، تحقيقًا لأمنيته التي أسعدته كثيرًا، مؤكدًا على دعم الأزهر واهتمامه بكل أبنائه.

كما أشار شيخ الأزهر إلى تقديمه كافة أشكال الدعم الممكنة للسيدة زينب، مؤكدًا أنه مستعد لمساعدتها في أي وقت، كما عرض عليها فرصة أداء عمرة.

واختتمت السيدة زينب حديثها بتعبيرها عن شكرها العميق لشيخ الأزهر على اهتمامه ودعمه المستمر، قائلةً: "كلمة شكرًا لا توفي حقك علينا".