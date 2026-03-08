إعلان

نشأت الديهي: لا توجد دولة في مأمن من تداعيات الحرب في المنطقة

كتب : حسن مرسي

12:43 ص 08/03/2026

الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد في ظل الحروب والصراعات الدائرة، ولا توجد دولة في مأمن من تداعيات هذه الأزمات، مع تصاعد المخاوف مع الحديث عن سيناريوهات خطيرة، من بينها احتمال استخدام أسلحة نووية في إيران من جانب أمريكا، بما يعيد إلى الأذهان ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، بما يحمله ذلك من آثار كارثية على المنطقة والعالم.

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن استخدام السلاح النووي لن يؤدي فقط إلى تدمير واسع، بل قد يفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، إذ إن تداعياته لن تقتصر على ساحة المواجهة المباشرة، بل قد تمتد لتشمل دول الخليج والمنطقة بأكملها.

وتابع: "في أجواء الحروب غالبًا أصوات المدافع تجعل لا أحد يسمع صوت العقل، وهو ما يزيد من خطورة القرارات المتسرعة أو غير المدروسة التي قد تقود إلى كوارث".

وأكد "الديهي"، أن هناك أصوات داخل الولايات المتحدة تعارض الانخراط في حرب مع إيران من أجل إسرائيل، مكذبًا ما يُثار حول الخطاب السياسي والديني التي تستخدمه إسرائيل في صراعاتها وحروبها سواء في فلسطين أو إيران أو لبنان.

وطالب الديهي بضرورة الانتباه لتأثيرات أي تصعيد محتمل على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بما سينعكس في النهاية على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.

نشأت الديهي: إسرائيل تمهد لهدم المسجد الأقصى وإلصاقه بإيران

نشأت الديهي: لا صحة لمقايضة سد النهضة بمنفذ بحري لإثيوبيا

نشأت الديهي الاقتصاد العالمي حرب إيران

