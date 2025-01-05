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8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في المنطقة الصناعية بسوهاج

10:24 ص الأحد 05 يناير 2025

السيطرة على حريق - ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في مخزن مواد غذائية بالمنطقة الصناعية بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين نشوب حريق بمخزن مواد غذائية مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج، ملك "منير. ه" 61 عامًا تاجر.

وجرى الدفع ب7 سيارات إطفاء وسيارة الخزان الاستراتيجي، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، ونتج عن الواقعة إصابة "ميمي. ش" 62 عامًا حارس خاص بالمخزن باختناق، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي.

وتمثلت التلفيات في احتراق كمية من كراتين المواد الغذائية، وأجزاء من سيارات داخل المخزن "سيارة ملاكي، سيارة نصف نقل، سيارة ربع نقل"، خاصين بتوزيع المواد الغذائية.

أفاد مالك المخزن والمصاب، بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمكان.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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