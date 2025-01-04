"الأهل قاطعوا الفرح".. حكاية عروسين من المنوفية احتفل بهما الناس في الشارع -فيديو وصور

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المنوفية- أحمد الباهي:

"عوض ربنا وكرمه هي الآية لما شوفنا فرحة الناس بينا".. بتلك الكلمات بدأت العروس "ياسمين" حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع فيديو من زفافهم في عدد من الشوارع و"فلوكة" في النيل، بعدما ألغى العروسان حفل الزفاف على إثر رفض أهلهم الحضور.

تقول "ياسمين" إن أسرة الزوج رفضت الزواج معترضة على ارتباطه بسيدة مُطلقة ولديها 3 أبناء، وحين أقاموا حفل الخطوبة لم يحضر عدد من أهليتها أيضًا بداعي أنها تزوجت مرة مُسبقة، لتتحول القصة إلى فصل حزين يجرح قلوبهم، واتفقت مع زوجها على إلغاء حفل الزفاف تمامًا والسفر لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية، وعقب عودتهما أعدا أنفسهما بالبدلة وفستان الزفاف في كامل زينتهم، والتقطوا مئات الصور في الشوارع.

العريس "مصطفى" قال لموقع "مصراوي"، إنه فوجئ بفرحة الناس وتفاعلهم معهم، كل العابرون يهنئون ويطلقون الزغاريد و آلات تنبيه السيارات، حتى الشرطة سهلت لهم التصوير في أماكن غير مُصرح لدخولها من العامة، الأمور كانت تسير بتسهيل من الله لم لتوقعه، والفرحة كانت غامرة.

وتابع: "لما ركبنا فلوكة في النيل لقينا ناس كتير ركبت معانا، ولما الأغاني اشتغلت الناس بدأت تتفاعل معاهم في الرقص والتصوير وكأن المكان بقى قاعة أفراح ويوم العمر بجد".

التقطت العروس طرف الحديث، وأضافت، أن فيديوهات اليوم أصبحت متداولة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يكن في مخيلتهم وصول فرحتهم لهذا الشكل، لكن عوض الله كبير- على حد قولها.