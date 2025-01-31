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محافظ بورسعيد في افتتاح مسابقة القرآن الكريم: كتاب الله يحمل نور وهداية للبشرية

05:00 م الجمعة 31 يناير 2025

محافظ بورسعيد في افتتاح مسابقة القرآن الكريم كتاب

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني أصبحت منبرا يعكس عظمة كتاب الله وما يحمله من نور وهداية للبشرية.

وأعرب المحافظ عن فخره، خلال كلمته بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بالمركز الثقافي بمشاركة متسابقين من 33 دولة، بأن تستضيف بورسعيد هذه المسابقة العريقة التي يتنافس بها متسابقون من 33 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وشدد محافظ بورسعيد أن المسابقة تعزز مكانة القرآن الكريم في قلوب الأجيال الشابة وتدفعهم للتمسك به، وتؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا أنها تهدف إلى تعزيز الروابط بين المشاركين من خلال رسالة المحبة التي تحملها المسابقة وفرصة لرؤية إنجازات الدولة المصرية، كما تؤكد على مكانة مصر الدينية والثقافية.

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اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مفتي الجمهورية
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