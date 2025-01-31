حملة القرآن من 33 دولة يبعثون برسالة سلام في مسيرة بشوارع من بورسعيد - فيديو وصور

من نجار إلى فنان الخيوط والمسامير.. حكاية "مجدي" مع فن "سترنج آرت" بسوهاج-

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك 40 متسابقًا من 33 دولة مشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، في مسيرة، اليوم عقب صلاة الجمعة، من مسجد السلام في محافظة بورسعيد حتى ساحة مصر المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس تحت شعار "رسالة سلام".

وشارك في المسيرة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ومن المقرر أن يُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في المسرح الكبير في المركز الثقافي عصر اليوم، وسيجرى بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري.