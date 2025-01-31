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بالصور- المئات يشيعون جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان في المنوفية

02:02 م الجمعة 31 يناير 2025
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    المئات يشيعون جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان في المنوفية (2)
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    المئات يشيعون جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان في المنوفية (4)
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    المئات يشيعون جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان في المنوفية (3)
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    المئات يشيعون جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان في المنوفية (5)
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المنوفية- أحمد الباهي:

شيع المئات من أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان ماجد شعبان، الشقيق الأصغر للممثل مصطفى شعبان، والذي وافته المنية قبل ساعات.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي القرية، مؤكدين سمعته الطيبة وعلاقاته الحسنة بالجميع.

وكان الفنان مصطفى شعبان قد نشر على صفحته الخاصة ينعي شقيقه قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقي الأصغر والغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان.. إن لله وإن إليه راجعون".

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مصطفى شعبان محافظة المنوفية شبين الكوم جثمان ماجد شعبان
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