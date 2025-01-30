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نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط 2025.. تعرف على آخر التطورات

02:43 م الخميس 30 يناير 2025
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أسيوط ـ محمود عجمي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن حوالي ألفي معلم يشاركون في تصحيح أوراق الإجابات في أربعة مقرات (جمال فرغلي سلطان، علي بن أبي طالب، عبد الله النديم، والخياط الإعدادية).

وطالب دسوقي المعلمين بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه بعدالة تامة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.

وأكد حرص الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر، على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأشار دسوقي إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في حال ظهور أي مشكلة أثناء عملية التصحيح للعمل على حلها فورًا.

وأكد أن المديرية بذلت كل الجهود لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات أمامهم، لضمان إجراء عملية التصحيح في جو من الهدوء والاستقرار.

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