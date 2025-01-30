احتفالية كبرى لتجهيز 200 عروسة فى الزقازيق بحضور وزيرة التضامن

الشرقية - ياسمين عزت:

تشهد الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي للمساعدة في تجهيز 200 عروسة برعاية مؤسسة حياة كريمة.

يحضر الاحتفالية، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني والعمل الأهلي، برعاية مؤسسة حياة كريمة وتعاون البنك الزراعي.

ينطلق الحفل في الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة مساءً، ويبدأ بافتتاحية تقديم الحفل وتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، واستعراض جهود المؤسسة في تجهيز العرائس، و كلمات يلقيها عدد من حضور الحفل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والبنك الزراعي، كما يتم تكريم المتطوعين في العمل الأهلي وخدمة المجتمع.