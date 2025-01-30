ضبط 1800 لتر مواد بترولية مغشوشة و40 طن ملح غير صالح بسوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، ضبط شاحنة داخل إحدى محطات الوقود محملة بـ 9000 لتر سولار، و9000 لتر بنزين 80، و بالفحص الظاهري وجد بها مواد تشبه الماء وبعض الشوائب، وجرى أخذ العينات والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة.

وأوضح "التوني" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه جرى ضبط 800 شيكارة ملح زنة 50 كيلو جرام، بإجمالي 40 طن في أحد الأماكن لتعبئة واستخدام ملح السياحات كملح طعام.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى ضبط أحد الأشخاص داخل مطاحن الموانئ الأهلية جمَّع كمية من الدقيق البلدي المدعم، بلغت 60 شيكارة دقيق، بإجمالي 3 طن.