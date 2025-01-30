محافظ جنوب سيناء يروج لمشروع "التجلي الأعظم" من داخل دير سانت كاترين -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لمدينة سانت كاترين لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع "التجلي الأعظم" الذي يعد من أكبر المشروعات السياحية التي تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والتاريخية للمنطقة، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمقاصد السياحية الفريدة بجنوب سيناء، والترويج لها لزيادة الجذب السياحي.

وفي بداية الجولة حرص المحافظ على زيارة دير سانت كاترين، للاطمئنان على مسئولي الدير، والوقوف على حركة السياحة الوافدة إليه، و كان في استقباله عددُا من المسؤولين والمشرفين على الدير.

وقال خالد مبارك، إن دير سانت كاترين يمثل رمزًا من رموز التاريخ الديني العالمي، ويعد مقصدًا مهمًا للسياحة الدينية، ويعكس الحضارة المصرية العريقة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه في جذب السياحة الدينية والثقافية إلى المنطقة، وخاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بزائرين الدير من مختلف أنحاء العالم، معبرًا عن سعادته بوجودهم في هذا المعلم الديني والتاريخي الفريد، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة آمنة ومريحة للسياح.

وأوضح للسائحين أهداف مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه على أرض المدينة، باعتباره ركيزة أساسية لتنمية السياحة في جنوب سيناء، مسلطًا الضوء على الأعمال الجارية ضمن المشروع، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل إدارة الدير لضمان تقديم تجربة مميزة للزوار.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز السياحة في المنطقة، مؤكدًا التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

ودعا المحافظ جميع المواطنين والزوار إلى الحفاظ على هذا المعلم التاريخي الفريد، والاستمتاع بجمال الطبيعة وروحانية المكان، مع التأكيد على أهمية دعم مشروع التجلي الأعظم كرافد رئيسي لتطوير المنطقة وزيادة الجذب السياحي.