فارق الحياة في جلسة الاستراحة.. وفاة خطيب جمعة على المنبر بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيع المئات من أهالي قرية شندويل والقرى المجاورة بمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، عصر اليوم الجمعة، جنازة خطيب جمعة يدعى حسن جعفر حسن إلى مثواه الأخير، عقب وفاته أثناء جلسة الاستراحة قبل وقوفه للخطبة الثانية.

وظن المصلون بمسجد أبو طالب البحري بقرية الاخيضر أن الخطيب أطال في دعائه بجلسة الاستراحة حتى أشار إليهم وهو على المنبر بأنه متعب ووضع يده على قلبه، وأشار إليهم بأن يقيموا الصلاة ويتقدم أحدهم لإمامة الناس في الجمعة.

وبعدها صعد بعض من الناس إلى المنبر ليجدوه فارق الحياة وهو في جلسة الاستراحة، فنقلوه للمستشفى ليؤكد لهم أطباء الاستقبال أنه فارق الحياة، فيأخذوه ويتوجهون لمنزل أسرته بقرية الإخيضر، ويتم تشييع جثمانه بعد أداء صلاة العصر عليه.

وأثنى الأهالي على حسن خلق الراحل وأنه كان محفظًا للقرآن الكريم، ومحبوب بين الناس، وكان دائم المساعدة لكل من يقصده.