في مجالات مختلفة.. محافظ الإسماعيلية يسلّم عقود عمل لـ24 من ذوي الهمم

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

سلّم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، 24 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، للعمل في عدد من الشركات الخاصة العاملة في مجالات النسيج والصباغة، الملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، المستلزمات الطبية، والاستثمار الصناعي والزراعي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع من خلال التمكين الاقتصادي.

شهد مراسم التسليم المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، وحسن رداد، مدير عام مديرية العمل، ودعاء علي، مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، والدكتور أحمد نشأت، مدير مدرسة النور للمكفوفين، كما حضر ممثلون عن الشركات الخاصة، تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز فرص العمل لذوي الهمم.

وقال اللواء أكرم محمد جلال، إن المحافظة تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذه العقود ليست مجرد فرص عمل، بل رسالة قوية بأنهم قادرون على الإنتاج والمساهمة الفعالة في المجتمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس أيضًا حرص القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، مما يعزز التعاون بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الإسماعيلية تمتلك عدّة مناطق صناعية واستثمارية كبرى، منها المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق، والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن هذه المناطق توفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، ما يجعل الإسماعيلية وجهة جاذبة للاستثمار، حيث يتم العمل على توسيع حجم الاستثمارات والشراكات لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بهدف تأهيل الشباب وخريجي التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل الحديثة، ودعا الشباب للمشاركة في المبادرة من خلال التقديم بمديرية العمل، أو عبر مديريات الإسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، حيث يتم توجيههم إلى البرامج التدريبية المناسبة لهم.

وأكد حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن المديرية تنفذ عدة مبادرات تدريبية تستهدف جميع أبناء المحافظة، لاسيما ذوي الهمم، من خلال الوحدات التدريبية المتنقلة، ومراكز التدريب التابعة للمديرية.