فاجعة نجع العروبة.. مقتل شاب برصاص ابن خاله في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، بطلقات نارية على يد ابن خاله بتحريض من خاله الآخر، بسبب خلافات سابقة بنجع العروبة بإحدى قرى ، جنوبي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمقتل إ.أ.م، يبلغ من العمر 19 عاما، بطلقات نارية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهمين في الواقعة خال المجني عليه أبوبكر.ع.أ، وابن شقيقه محمد.أ.ع.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حصل على حكم بالسجن 6 أشهر ضد خاله ـ المتهم الأول ـ لقيامه بالتعدي بالضرب على شقيقه الأصغر، فقرر المتهم الأول الاستعانة بابن شقيقه ـ المتهم الثاني ـ للانتقام منه وقتله، فاستدرجاه إلى إحدى المناطق وأطلق عليه المتهم الثاني النيران أودت بحياته.

جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.