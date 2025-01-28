محافظ جنوب سيناء يتفقد ساحة العلم بطابا استعدادًا للاحتفال بالعيد القومي

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لساحة العلم بمدينة طابا، في وذلك في إطار التحضيرات التي تجريها المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ 36 لعودة مدينة طابا إلى السيادة المصرية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل رمزًا للسيادة الوطنية، والفخر بعودة طابا إلى أحضان الوطن، وتأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه سيناء في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وأوضح أن الدولة نجحت في استرداد أخر نقطة تم احتلالها عبر مسار تفاوض وتحكيم دولي تحقق في 19 مارس 1989، عقب مفاوضات السلام التي تلت نصر أكتوبر 73 وتحرير سيناء .

وأكد أن الاحتفالات هذا العام ستشهد تنظيم عدد من الفعاليات المتميزة التي تعكس أهمية هذا اليوم في ذاكرة الوطن، ومن المقرر أن تتضمن الاحتفالات مراسم رفع العلم المصري التي تكتسب رمزية خاصة في هذا الموقع التاريخي، إضافة إلى إقامة سوق اليوم الواحد الذي يوفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات كبيرة دعمًا للأسر المحلية.

وتابع: كما سيجري تنظيم عرض للمنتجات التراثية البدوية التي تسلط الضوء على التراث الثقافي الفني لأهالي سيناء، وتنظيم أنشطة رياضية وثقافية متكاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المقبل.