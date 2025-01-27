الإسماعيلية تستعد لإطلاق معرض "الإسماعيلية في عيون أبنائها" للتصوير الفوتوغرافي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن انطلاق فعاليات معرض التصوير الفوتوغرافي "الإسماعيلية في عيون أبنائها"، الذي يُقام ضمن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته السادسة والعشرين، خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2025.

وقال بيان إعلامي إن المعرض يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على جمال مدينة الإسماعيلية وسحرها الخاص من خلال عدسات أبنائها الموهوبين في مجال التصوير الفوتوغرافي. يهدف الحدث إلى إبراز المعالم التاريخية والطبيعية للمدينة، وتوثيق الحياة اليومية التي تمنح الإسماعيلية طابعها الفريد.

وأعلنت المحافظة أن المعرض يرحب بمشاركة المصورين من مختلف الأعمار والخبرات، داعية الجميع لإظهار إبداعهم وتوثيق لحظات فريدة تعكس هوية المدينة المميزة. سيتم اختيار الصور المشاركة من قبل لجنة مختصة لضمان عرض رؤية فنية متميزة، مع فرصة للفوز بجائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.

تُقام فعاليات المعرض في قصر ثقافة الإسماعيلية، ليكون منصة فنية تحتفل بالإبداع وتعزز روح الانتماء للمدينة. ويُشترط أن تعكس الصور المشاركة جمال المدينة وروحها من خلال رؤية فنية مبتكرة.

وأكدت المحافظة أن هذا الحدث يمثل فرصة مثالية للمصورين لإظهار مهاراتهم الإبداعية، والمساهمة في توثيق جمال الإسماعيلية، مع تقديم لوحات بصرية تعبّر عن عشقهم لهذه المدينة.