ضبط تاجر مخدرات فى قنا بـ 130 فرش حشيش و2 كيلو أفيون

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون المخدر وسلاح وذخيرة في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود إشارة بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن القبض على "ن"، يبلغ من العمر 55 عامًا، من قرية السمطا بحري مركز دشنا، وبحوزته 130 فرش حشيش و2 كيلو أفيون وبندقية آلية وكمية من الذخيرة داخل منزله.

وجرى القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.