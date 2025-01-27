بالصور.. محافظ أسوان يوجه بإعادة توزيع العبارات لخدمة أهالى جزر وقرى غرب النيل

أسوان – إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة المراسي بإعادة تخطيط وتوزيع إستخدام العبارات النيلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بالكامل، بما يصب فى صالح المواطنين بالجزر وقرى غرب النيل، على أن يتم تنفيذ ذلك فور افتتاح كوبرى ومحور دراو بما يتكامل مع افتتاح وتشغيل كوبرى كلابشة الجديد، وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.

وكشف إسماعيل كمال، خلال ترأسه الاجتماع التنفيذي، عن تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترًا، والتى وصلت إلى 70 %، وسيتم استغلال المناطق الناتجة عن أعمال التغطية بتوسعة الطريق ليكون عبارة عن حارتين، مع وضع الزراعات بالجزيرة الوسطى، وتنفيذ أعمال الإنارة والدهانات.

وأوضح أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الرصف التى تم إدراجها ضمن خطة العام المالى الجديد 2025/2026 لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين على جانبى المصرف، وبما يساهم فى إحداث نقلة حضارية بهذه المنطقة على الوجه الأكمل.