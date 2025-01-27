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رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التمريض

12:04 م الإثنين 27 يناير 2025

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التمري

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التمريض.

ضمت اللجنة كل من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتورة ثريا رمضان بجامعة عين شمس، والدكتورة أمل محمد بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

جامعة بنها ناصر الجيزاوي كلية التمريض
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