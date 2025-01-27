صحة الإسكندرية: فحص وعلاج 2719 مواطنًا في الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

الإسكندرية - محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، خدمات الكشف الطبي والعلاج لنحو 2719 فردا من النساء والرجال والأطفال في قافلة طبية بوسط المحافظة ضمن الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية؛ إن المديرية وجهت قافلة طبية ضمن الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة" على مدار 3 أيام بمناطق ميدان النصر وميدان السيالة والسنوسي بمنطقة الجمرك الطبية.

وأضافت ندا؛ في تصريح صحفي أنه جرى خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لعدد 868 سيدة، كما حصلت 214 سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد 1318 مريضا من الرجال والسيدات وكذلك الكشف الطبي لعدد 319 طفلاً من المترددين على الحملة.

من جانبها أوضحت الدكتورة هنادي سامي؛ مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة قدمت خدمة الفحص بالأشعة التليفزيونية لعدد 225 سيدة ومتابعة الحمل لنحو 108 سيدة، وكشف نساء لعدد 321 سيدة كما تم تقديم المشورة إلى 868 منتفعة فى سن الإنجاب و أكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان.

وأشارت إلى أنه جرى على هامش الحملة إقامة عدد 3 ندوات إعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن أهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الأسرة للأم والطفل والمجتمع بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة داخل عيادات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية كما تم عمل معارض لعضوات نوادي المرأة على هامش القافلة.