داخل قشرة الرمان.. قصة تهريب الكبتاجون من أسيوط إلى السعودية

كتب ـ محمود عجمي:

في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث تنتشر مزارع الرمان الواسعة، بدأت قصةٌ غريبةٌ وخطيرةٌ تنسج خيوطها في الخفاء؛ كانت الفكرة التي خطرت على بال "عبد الحفيظ . ع . ع"، مدير مبيعات بشركة تصدير واستيراد، تبدو في البداية كحلمٍ بعيد المنال، لكنها سرعان ما تحولت إلى كابوسٍ حقيقي.

عبد الحفيظ، البالغ من العمر 35 عامًا، كان يعمل في مجال التصدير منذ سنوات، وكان على درايةٍ تامةٍ بطرق تجاوز الأنظمة والرقابة؛ وفي أحد الأيام بينما كان يتأمل شحنةً من ثمار الرمان بأسيوط والمعدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، خطرت له فكرةٌ جريئةٌ وخطيرة: "لماذا لا يستغل هذه الشحنات لتهريب المواد المخدرة؟" كانت الفكرة مجرد خاطرةٍ في البداية، لكنها سرعان ما تحولت إلى خطةٍ محكمةٍ بعد أن ناقشها مع شريكيه المقربين، "وليد . ا . ي" و"أشرف . م . ع".

لم يكن الأمر سهلاً، فقد احتاجوا إلى فريقٍ متكاملٍ لتنفيذ هذه الجريمة الكبرى. انضم إليهم "أحمد . ع . أ" (36 عامًا)، و"سلام . ع . س"، و"فؤاد . ن . أ" الذي كان يعيش خارج البلاد. شكلوا معًا عصابةً منظمةً، كلٌ منهم لديه دورٌ محددٌ في العملية.

بدأت الخطة بتفريغ جزءٍ من ثمار الرمان واستبدالها بأقراص "الكبتاجون" المخدرة، كانت العملية دقيقةً ومحكمة، حيث تم تعبئة الأقراص داخل الثمار بعنايةٍ فائقةٍ لتجنب الاكتشاف، وبعد أن تم إعداد الشحنة، قام "فؤاد . ن . أ" بنقل المواد المخدرة باستخدام شاحنة "برادات" متجهةً إلى ميناء سفاجا البحري.

كانت الشحنة تبدو كأي شحنةٍ عاديةٍ من الرمان، لكنها في الحقيقة كانت تحمل في طياتها 932 ألف قرصٍ من الكبتاجون، وهي كميةٌ هائلةٌ من المخدرات التي كان من المقرر أن تصل إلى المملكة العربية السعودية.

لكن القدر كان له خططٌ أخرى، أثناء عبور الشاحنة الحدود تم اكتشاف الشحنة المخدرة في ميناء ضباء السعودي كانت العملية قد فشلت، وتم القبض على "فؤاد . ن . أ" وهو يحاول عبور الحدود بحوزته المواد المخدرة.

بعد القبض على "فؤاد"، بدأت التحقيقات تكشف خيوط الشبكة الإجرامية، تم تتبع باقي أفراد العصابة، وتم القبض على "عبد الحفيظ"، "وليد"، "أشرف"، "أحمد"، و"سلام". وتم تقديمهم جميعًا إلى المحكمة بتهمة تهريب المخدرات وتشكيل عصابةٍ إجراميةٍ.

أحال المستشار موسى همام، المحامي العام بنيابة استئناف أسيوط، 6 أشخاص إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة تهريب 932 ألف قرص مخدر داخل شحنة من ثمار الرمان إلى المملكة العربية السعودية.

تعود وقائع القضية رقم 17326 لسنة 2024 جنايات مركز البداري إلى ورود معلومات للرائد هشام محي الدين عبد المالك، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتورط "عبد الحفيظ . ع . ع" (35 عامًا)، مدير مبيعات بشركة للتصدير والاستيراد، و"وليد . ا . ي" و"أشرف . م . ع" و"أحمد . ع . أ" (36 عامًا)، و"سلام . ع . س" و"فؤاد . ن . أ" (خارج البلاد) في تشكيل عصابي للتصدير والاتجار في المواد المخدرة.

وأشارت تحريات المقدم هيثم عدلي السيد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بإعداد كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر، حيث قاموا بتفريغ جزء من ثمار الرمان ووضع الأقراص المخدرة بداخلها تمهيدًا لتصديرها إلى المملكة العربية السعودية.

وقام المتهم السادس بنقل المواد المخدرة باستخدام سيارة نقل عبر ميناء سفاجا البحري، وتم القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة في ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية.